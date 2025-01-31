В Естонії невідомі підпалили ресторан української кухні Slava Ukraini – фото

Власник ресторану Март Луїк вважає, що це була акція проти України

Ресторан Slava Ukraini (Фото: Facebook-акаунт закладу)

Рано-вранці у п’ятницю, 31 січня, у столиці Естонії горів ресторан української кухні Slava Ukraini, правоохоронці підозрюють підпал. Про це повідомив мовник ERR.

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Поліція отримала повідомлення про пожежу в районі Теллісківі на півночі міста о 04:45 за місцевим часом.

Правоохоронці заявили, що за попередніми даними, може йтися про підпал. Це попередня правова оцінка, оскільки збір доказів ще триває, додали вони. Справу розслідують як пошкодження або знищення майна.

Диспетчерська служба рятувального центру отримала повідомлення про спрацювання автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлі ресторану. Рятувальники, які прибули на місце, виявили пожежу на першому поверсі будівлі, але дим поширився й на другий поверх, де розташований готель.

Загоряння швидко ліквідували, а до 06:04 приміщення провітрили. З другого поверху врятували одну людину, яку на місці оглянули медики.

Власник ресторану Март Луїк заявив, що на знімку з камери відеонагляду видно, що це була "навмисна й свідома дія". Він зазначив, що збитків завдала здебільшого вода.

"Збитки значні. Сама пожежа всередині була відносно локальною, здебільшого вода. Скрізь кіптява і вода", – додав Луїк.

Чоловік наголосив, що у поліції є відеоматеріали.

"Сподіваємося, що вони [поліціянти] зможуть знайти організатора. Здається, це була акція проти України", – сказав підприємець.

У Facebook-акаунті закладу повідомляється, що він тимчасово припинив роботу.

"Зараз ми закриті для гостей. Незабаром ми знову зв'яжемося", – йдеться у повідомленні.

Фото: Priit Myrk/ERR

Фото: Priit Myrk/ERR

Фото: Priit Myrk/ERR