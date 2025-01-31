В Эстонии неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava Ukraini – фото
Ранним утром в пятницу, 31 января, в столице Эстонии горел ресторан украинской кухни Slava Ukraini, правоохранители подозревают поджог. Об этом сообщил вещатель ERR.
Полиция получила сообщение о пожаре в районе Теллискиви на севере города в 04:45 по местному времени.
Правоохранители заявили, что, по предварительным данным, речь может идти о поджоге. Это предварительная правовая оценка, поскольку сбор доказательств еще продолжается, добавили они. Дело расследуют как повреждение или уничтожение имущества.
Диспетчерская служба спасательного центра получила уведомление о срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании ресторана. Прибывшие на место спасатели обнаружили пожар на первом этаже здания, но дым распространился и на второй этаж, где расположен отель.
Возгорание быстро ликвидировали, а к 06:04 помещение проветрили. Со второго этажа спасли одного человека, которого на месте осмотрели медики.
Владелец ресторана Март Луик заявил, что на снимке с камеры видеонаблюдения видно, что это было "преднамеренное и сознательное действие". Он отметил, что ущерб нанесла в основном вода.
"Ущерб значительный. Сам пожар внутри был относительно локальным, в основном вода. Везде копоть и вода", — добавил Луик.
Мужчина подчеркнул, что у полиции есть видеоматериалы.
"Надеемся, что они [полицейские] смогут найти организатора. Кажется, это была акция против Украины", – сказал предприниматель.
В Facebook-аккаунте заведения сообщается, что оно временно прекратило работу.
"Сейчас мы закрыты для гостей. В скором времени мы снова свяжемся", – говорится в сообщении.
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