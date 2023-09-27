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В Іраку на весіллі сталася пожежа. Загинули 120 людей, ще 200 – поранені: фото

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27.09.2023, 07:13
В Іраку на весіллі сталася пожежа. Загинули 120 людей, ще 200 – поранені: фото - Фото
Фото: Reuters

Під час святкування весілля в іракській провінції Ніневія сталася пожежа, внаслідок якої загинули понад 120 людей, ще 200 осіб постраждали. Про це повідомляють Reuters та видання Al Arabiya.

За даними ЗМІ, пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування запалили феєрверки.

Фото: Reuters

За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу.

Фото: Reuters

Федеральна влада Іраку спрямувала на місце пожежі десятки машин швидкої допомоги та медичні бригади.

  • 8 вересня 2023 року у Марокко стався найсильніший за 120 років землетрус, який забрав життя понад 2000 людей.
  • 12 вересня у Лівії загинули 3000 осіб внаслідок обвалення двох гребель.

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Мілана Головань
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