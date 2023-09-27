В Іраку на весіллі сталася пожежа. Загинули 120 людей, ще 200 – поранені: фото
27.09.2023, 07:13
Фото: Reuters
Під час святкування весілля в іракській провінції Ніневія сталася пожежа, внаслідок якої загинули понад 120 людей, ще 200 осіб постраждали. Про це повідомляють Reuters та видання Al Arabiya.
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За даними ЗМІ, пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування запалили феєрверки.
За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу.
Федеральна влада Іраку спрямувала на місце пожежі десятки машин швидкої допомоги та медичні бригади.
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