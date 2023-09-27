В Ираке на свадьбе произошел пожар. Погибли 120 человек, еще 200 – ранены: фото

Во время празднования свадьбы в иракской провинции Ниневия произошел пожар, в результате которого погибли более 120 человек, еще 200 пострадали. Об этом сообщают Reuters и издание Al Arabiya.

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По данным СМИ, пожар охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования зажгли фейерверки.

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обвалу.

Федеральные власти Ирака направили на место пожара десятки машин скорой помощи и медицинские бригады.

8 сентября 2023 года в Марокко произошло сильнейшее за 120 лет землетрясение, унесшее жизни более 2000 человек.

12 сентября в Ливии погибли 3000 человек в результате обрушения двух плотин.

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