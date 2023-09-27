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В Ираке на свадьбе произошел пожар. Погибли 120 человек, еще 200 – ранены: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 07:13
В Ираке на свадьбе произошел пожар. Погибли 120 человек, еще 200 – ранены: фото - Фото
Фото: Reuters

Во время празднования свадьбы в иракской провинции Ниневия произошел пожар, в результате которого погибли более 120 человек, еще 200 пострадали. Об этом сообщают Reuters и издание Al Arabiya.

По данным СМИ, пожар охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования зажгли фейерверки.

Фото: Reuters

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обвалу.

Фото: Reuters

Федеральные власти Ирака направили на место пожара десятки машин скорой помощи и медицинские бригады.

  • 8 сентября 2023 года в Марокко произошло сильнейшее за 120 лет землетрясение, унесшее жизни более 2000 человек.
  • 12 сентября в Ливии погибли 3000 человек в результате обрушения двух плотин.

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Милана Головань
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