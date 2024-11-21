В Ісландії вивергається вулкан, людей евакуюють – пряма трансляція та фото

На цей момент загрози для довколишньої інфраструктури немає, але у зв’язку з виверженням було проведено евакуацію з туристичної зони Блакитної Лагуни

Фото: ЕРА/ANTON BRINK

На півострові Рейкьянес в Ісландії розпочалося виверження вулкана. Активність зафіксована у кластері кратерів Сундхнуксгигар, передає RUV.

Пізно ввечері 20 листопада на півострові були зареєстровані сильні підземні поштовхи, після чого о 23:14 розпочалося виверження.

Цього разу потік лави рухається у напрямку, що не становить загрози для містечка Гріндавік. Раніше це поселення постраждало від попередніх вивержень, через що багато мешканців залишили свої домівки.

На цей час загрози для довколишньої інфраструктури немає, але у зв’язку з виверженням було проведено евакуацію з туристичної зони Блакитної Лагуни.