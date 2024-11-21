В Ісландії вивергається вулкан, людей евакуюють – пряма трансляція та фото
На півострові Рейкьянес в Ісландії розпочалося виверження вулкана. Активність зафіксована у кластері кратерів Сундхнуксгигар, передає RUV.
Пізно ввечері 20 листопада на півострові були зареєстровані сильні підземні поштовхи, після чого о 23:14 розпочалося виверження.
Цього разу потік лави рухається у напрямку, що не становить загрози для містечка Гріндавік. Раніше це поселення постраждало від попередніх вивержень, через що багато мешканців залишили свої домівки.
My 3rd volcano eruption this year 😥 #Iceland #volcano pic.twitter.com/zP5BwAKyVF— MrG (@MrG4all) November 21, 2024
На цей час загрози для довколишньої інфраструктури немає, але у зв’язку з виверженням було проведено евакуацію з туристичної зони Блакитної Лагуни.
- У квітні 2010 року виверження вулкана Ейяф'ятлайокудль спричинило збитки на €1,5-2,5 мільярда євро. Тоді було скасовано близько 100 000 авіарейсів, оскільки викид попелу в атмосферу міг призвести до аварії двигунів літаків і спричинити збої електрики.
- У 2021 році вперше за більш ніж 6000 років відбулося виверження вулканічної системи Фаградалсфьяль. Воно не загрожувало населеним районам і навіть стало туристичною пам'яткою, оскільки люди з'їжджалися, щоб побачити виверження.