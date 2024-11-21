В Исландии извергается вулкан, людей эвакуируют – прямая трансляция и фото
На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Активность зафиксирована в кластере кратеров Сундхнуксгигар, передает RUV.
Поздним вечером 20 ноября на полуострове были зарегистрированы сильные подземные толчки, после чего в 23:14 началось извержение.
На этот раз поток лавы движется в направлении, которое не представляет угрозы для городка Гриндовик. Ранее это поселение пострадало от предыдущих извержений, из-за чего многие жители покинули свои дома.
My 3rd volcano eruption this year 😥 #Iceland #volcano pic.twitter.com/zP5BwAKyVF— MrG (@MrG4all) November 21, 2024
Пока угрозы для окружающей инфраструктуры нет, но в связи с извержением была проведена эвакуация из туристической зоны Голубой Лагуны.
- В апреле 2010 года извержение вулкана Эйяфьятлайокудль повлекло ущерб на €1,5-2,5 миллиарда евро. Тогда было отменено около 100 000 авиарейсов, поскольку выброс пепла в атмосферу мог привести к аварии двигателей самолетов и к сбоям электричества.
- В 2021 году впервые за более чем 6000 лет произошло извержение вулканической системы Фаградалсфьяль. Оно не угрожало населенным районам и даже стало туристической достопримечательностью, поскольку люди съезжались, чтобы увидеть извержение.