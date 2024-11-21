В Исландии извергается вулкан, людей эвакуируют – прямая трансляция и фото

Пока угрозы для окружающей инфраструктуры нет, но в связи с извержением была проведена эвакуация из туристической зоны Голубой Лагуны

Фото: ЕРА/ANTON BRINK

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Активность зафиксирована в кластере кратеров Сундхнуксгигар, передает RUV.

Поздним вечером 20 ноября на полуострове были зарегистрированы сильные подземные толчки, после чего в 23:14 началось извержение.

На этот раз поток лавы движется в направлении, которое не представляет угрозы для городка Гриндовик. Ранее это поселение пострадало от предыдущих извержений, из-за чего многие жители покинули свои дома.

Пока угрозы для окружающей инфраструктуры нет, но в связи с извержением была проведена эвакуация из туристической зоны Голубой Лагуны.