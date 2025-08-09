В Іспанії загорівся об'єкт спадщини ЮНЕСКО – собор Кордови, відео

У соборі-мечеті обвалилися дахи двох каплиць після пожежі, але його планували все одно не закривати для відвідувачів

Пожежа мечеті (Фото: EPA/Salas)

У Кордовському соборі Успіння Пресвятої Діви Марії, також відомому як Мескіта, спалахнула пожежа, передає El Pais. Це одна з найважливіших і найвпізнаваніших пам'яток архітектури Іспанії, яка є спадщиною Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Пожежа почалася 8 серпня о 21:00 і була ліквідована о 22:30, але повністю її загасити вдалося тільки о 00:30 9 серпня.

Співрозмовники в муніципальній владі повідомили, що попередня причина загоряння – коротке замикання підмітальної машини (електричний пристрій для прибирання), яка була розташована в каплиці Альмансор.

"Можливо, причиною пожежі був підмітальний апарат усередині храму, який знаходився між двома каплицями, тому вогонь швидко поширювався, оскільки був оточений деревом. Слава Богу і пожежникам", – підтвердив і почесний єпископ Кордови Деметріо Фернандес

Мер міста Хосе Марія Беллідо відвідав мечеть після пожежі і зазначив, що це не стане катастрофою.

"Буде збиток, і це буде жахлива шкода для об'єкта Всесвітньої спадщини, але пам'ятник у безпеці", – сказав він.

La Policía Local ha acordonado toda la Mezquita Catedral para facilitar el trabajo de los bomberos, que trabajan también sobre las cubiertas del monumento



📹Imágenes de @cordopolis_es pic.twitter.com/AGXTJ0VqQ0 - elDiario.es (@eldiarioes) 8 серпня 2025 року

На ранок 9 серпня Cordopolis повідомив, що у двох каплицях через пожежу обвалилися дахи. Служба запобігання пожежам, гасіння пожеж і порятунку (SPEIS) повідомила газеті, що в гасінні пожежі брали участь приблизно 40 пожежників, один із них зазнав теплового удару і його евакуювали.

Попри наслідки пожежі, мечеть планують відкрити вранці 9 серпня для відвідувачів.

ДОВІДКА.

Будівля була побудована в 784-786 роках як мечеть, відома як Велика мечеть Кордови. Зараз собор є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля поєднує в собі елементи ісламської, готичної, ренесансної та барокової архітектури. Його інтер'єр славиться лісом колон і червоно-білими смугастими арками.

Собор зсередини