В Испании загорелся объект наследия ЮНЕСКО – собор Кордовы, видео
В Кордовском соборе Успения Пресвятой Девы Марии, также известном как Мескита, вспыхнул пожар, передает El Pais. Это один из самых важных и узнаваемых памятников архитектуры Испании, который является наследием Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Пожар начался 8 августа 21:00 и был ликвидирован в 22:30, но полностью его потушить удалось только в 00:30 9 августа.
Собеседники в муниципальной власти сообщили, что предварительная причина возгорания – короткое замыкание подметальной машины (электрическое устройство для уборки), которая была расположена в часовне Альмансор.
"Возможно, причиной пожара был подметальный аппарат внутри храма, который находился между двумя часовнями, поэтому огонь быстро распространялся, поскольку был окружен деревом. Слава Богу и пожарным", – подтвердил и почетный епископ Кордовы Деметрио Фернандес
Мэр города Хосе Мария Беллидо посетил мечеть после пожара и отметил, что это не станет катастрофой.
"Будет ущерб, и это будет ужасный ущерб объекту Всемирного наследия, но памятник в безопасности", – сказал он.
La Policía Local ha acordonado toda la Mezquita Catedral para facilitar el trabajo de los bomberos, que trabajan también sobre las cubiertas del monumento— elDiario.es (@eldiarioes) August 8, 2025
📹Imágenes de @cordopolis_es pic.twitter.com/AGXTJ0VqQ0
На утро 9 августа Cordopolis сообщил, что в двух часовнях из-за пожара обрушились крыши. Служба предупреждения пожаров, тушения пожаров и спасения (SPEIS) сообщила газете, что в тушении пожара участвовало около 40 пожарных, один из них получил тепловой удар и был эвакуирован.
Несмотря на последствия пожара, мечеть планируют открыть утром 9 августа для посетителей.
Здание было построено в 784-786 годах как мечеть, известная как Великая мечеть Кордовы. Сейчас собор является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание сочетает в себе элементы исламской, готической, ренессансной и барочной архитектуры. Его интерьер славится лесом колонн и красно-белыми полосатыми арками.
- 17 июля в Ираке из-за пожара в торговом центре погибли по меньшей мере 60 человек.
- 8 августа сообщалось, что в Калифорнии снова вспыхнули лесные пожары. Из Лос-Анджелеса эвакуировали около 2700 жителей.
Комментарии (0)