В Испании загорелся объект наследия ЮНЕСКО – собор Кордовы, видео

В соборе-мечете обрушились крыши двух часовен после пожара, но его планировали все равно не закрывать для посетителей

Пожар мечети (Фото: EPA/Salas)

В Кордовском соборе Успения Пресвятой Девы Марии, также известном как Мескита, вспыхнул пожар, передает El Pais. Это один из самых важных и узнаваемых памятников архитектуры Испании, который является наследием Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Пожар начался 8 августа 21:00 и был ликвидирован в 22:30, но полностью его потушить удалось только в 00:30 9 августа.

Собеседники в муниципальной власти сообщили, что предварительная причина возгорания – короткое замыкание подметальной машины (электрическое устройство для уборки), которая была расположена в часовне Альмансор.

"Возможно, причиной пожара был подметальный аппарат внутри храма, который находился между двумя часовнями, поэтому огонь быстро распространялся, поскольку был окружен деревом. Слава Богу и пожарным", – подтвердил и почетный епископ Кордовы Деметрио Фернандес

Мэр города Хосе Мария Беллидо посетил мечеть после пожара и отметил, что это не станет катастрофой.

"Будет ущерб, и это будет ужасный ущерб объекту Всемирного наследия, но памятник в безопасности", – сказал он.

La Policía Local ha acordonado toda la Mezquita Catedral para facilitar el trabajo de los bomberos, que trabajan también sobre las cubiertas del monumento



📹Imágenes de @cordopolis_es pic.twitter.com/AGXTJ0VqQ0 — elDiario.es (@eldiarioes) August 8, 2025

На утро 9 августа Cordopolis сообщил, что в двух часовнях из-за пожара обрушились крыши. Служба предупреждения пожаров, тушения пожаров и спасения (SPEIS) сообщила газете, что в тушении пожара участвовало около 40 пожарных, один из них получил тепловой удар и был эвакуирован.

Несмотря на последствия пожара, мечеть планируют открыть утром 9 августа для посетителей.

СПРАВКА.

Здание было построено в 784-786 годах как мечеть, известная как Великая мечеть Кордовы. Сейчас собор является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание сочетает в себе элементы исламской, готической, ренессансной и барочной архитектуры. Его интерьер славится лесом колонн и красно-белыми полосатыми арками.

Собор изнутри