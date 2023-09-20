У Карабаху знищено патруль російських "миротворців", розпочато розслідування

Автомобіль із російськими військовими, які перебували у Нагірному Карабаху з "миротворчою" місією, потрапив під обстріл і був знищений. Як повідомляє міністерство оборони РФ, розпочато спільне з владою Азербайджану розслідування інциденту.

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"Російські та азербайджанські представники слідчих органів працюють на місці загибелі військових РФ у Карабаху для з'ясування обставин", – йдеться у заяві.

Як повідомляється, автомобіль росіян потрапив під вогонь зі стрілецької зброї під час повернення зі спостережного посту в районі Джанятага.

20 вересня Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення територіальної цілісності країни після "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести звідти війська і розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

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