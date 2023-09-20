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В Карабахе уничтожен патруль российских "миротворцев", начато расследование

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 21:22
В Карабахе уничтожен патруль российских
Иллюстративное изображение (Фото - Минобороны Азербайджана)

Автомобиль с российскими военными, которые находились в Нагорном Карабахе с "миротворческой" миссией, попал под обстрел и был уничтожен. Как сообщает министерство обороны РФ, начато совместное с властями Азербайджана расследование инцидента.

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"Российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте гибели военных РФ в Карабахе для выяснения обстоятельств", – говорится в заявлении.

Как сообщается, автомобиль россиян попал под огонь из стрелкового оружия при возвращении с наблюдательного поста в районе Джанятага.

20 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны после "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. 

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

Смотрите также: Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео

Сергей Бережной
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Азербайджаннагорный карабах
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