У Молдові через обстріл України стався збій у роботі аеропорту

Неполадки призвели до затримок під час реєстрації пасажирів та скасування деяких рейсів

Аеропорт Кишинева (Ілюстративне фото: DUMITRU DORU/EPA)

Технічні проблеми, зафіксовані в понеділок, 9 червня, у Міжнародному аеропорту Кишинева, були спричинені нестабільністю електромережі в Україні, що постраждала від російських бомбардувань. Кілька рейсів було скасовано, а служби аеропорту зіткнулися зі значними затримками під час реєстрації пасажирів. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля, передає IPN.

За словами посадовця, Молдова на сьогодні підключена до електромережі через Україну.

"Після бомбардувань на території України сталися десятки відключень електроенергії. Ці відключення призвели до займання частини обладнання в аеропорту", – заявив Боля в ефірі.

Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, а також виникли затримки в реєстрації, наданні інформації пасажирам та оформленні багажу. Зокрема, співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.

Молдова планує розв'язати проблему через будівництво незалежної електромережі Вулкенешть – Кишинів.