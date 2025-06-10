У Молдові через обстріл України стався збій у роботі аеропорту
Технічні проблеми, зафіксовані в понеділок, 9 червня, у Міжнародному аеропорту Кишинева, були спричинені нестабільністю електромережі в Україні, що постраждала від російських бомбардувань. Кілька рейсів було скасовано, а служби аеропорту зіткнулися зі значними затримками під час реєстрації пасажирів. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля, передає IPN.
За словами посадовця, Молдова на сьогодні підключена до електромережі через Україну.
"Після бомбардувань на території України сталися десятки відключень електроенергії. Ці відключення призвели до займання частини обладнання в аеропорту", – заявив Боля в ефірі.
Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, а також виникли затримки в реєстрації, наданні інформації пасажирам та оформленні багажу. Зокрема, співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.
Молдова планує розв'язати проблему через будівництво незалежної електромережі Вулкенешть – Кишинів.
- У ніч проти 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу, серед яких були ракети та дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей, повідомили Повітряні сили України.
- У ніч проти 10 червня російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 282 цілі, повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.