В Молдове из-за обстрела Украины произошел сбой в работе аэропорта

Неполадки привели к задержкам при регистрации пассажиров и отмене некоторых рейсов

Аэропорт Кишинева (Иллюстративное фото: DUMITRU DORU/EPA)

Технические проблемы, зафиксированные в понедельник, 9 июня, в Международном аэропорту Кишинева, были вызваны нестабильностью электросети в Украине, пострадавшей от российских бомбардировок. Несколько рейсов были отменены, а службы аэропорта столкнулись со значительными задержками при регистрации пассажиров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля, передает IPN.

По словам чиновника, Молдова на сегодня подключена к электросети через Украину.

"После бомбардировок на территории Украины произошли десятки отключений электроэнергии. Эти отключения привели к возгоранию части оборудования в аэропорту", – заявил Боля в эфире.

Из-за аварии на центральном сервере аэропорта было отменено несколько рейсов, а также возникли задержки в регистрации, предоставлении информации пассажирам и оформлении багажа. В частности, сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты вручную.

Молдова планирует решить проблему через строительство независимой электросети Вулкенешть – Кишинев.