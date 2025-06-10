В Молдове из-за обстрела Украины произошел сбой в работе аэропорта
Технические проблемы, зафиксированные в понедельник, 9 июня, в Международном аэропорту Кишинева, были вызваны нестабильностью электросети в Украине, пострадавшей от российских бомбардировок. Несколько рейсов были отменены, а службы аэропорта столкнулись со значительными задержками при регистрации пассажиров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля, передает IPN.
По словам чиновника, Молдова на сегодня подключена к электросети через Украину.
"После бомбардировок на территории Украины произошли десятки отключений электроэнергии. Эти отключения привели к возгоранию части оборудования в аэропорту", – заявил Боля в эфире.
Из-за аварии на центральном сервере аэропорта было отменено несколько рейсов, а также возникли задержки в регистрации, предоставлении информации пассажирам и оформлении багажа. В частности, сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты вручную.
Молдова планирует решить проблему через строительство независимой электросети Вулкенешть – Кишинев.
- В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения, среди которых были ракеты и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей, сообщили воздушные силы Украины.
- В ночь на 10 июня российская армия атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 282 цели, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.