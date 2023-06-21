У Москві знайдено мертвим творця термоядерної бомби. Пропагандисти пишуть: наклав на себе руки
У квартирі в центрі Москви знайдено мертвим Григорія Клінішова, одного з творців першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби, за даними яких Клінішов наклав на себе руки.
За інформацією пропагандистів, Клінішов залишив передсмертну записку, яка була поруч із тілом. У ній чоловік попрощався з рідними, сказав співрозмовник агентства.
Згідно з довідкою пропагандистів, Клінішов народився у 1930 році. Він кандидат фізико-математичних наук. Брав участь у створенні першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37, а також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.
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