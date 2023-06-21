У Москві знайдено мертвим творця термоядерної бомби. Пропагандисти пишуть: наклав на себе руки

У квартирі в центрі Москви знайдено мертвим Григорія Клінішова, одного з творців першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби, за даними яких Клінішов наклав на себе руки.

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За інформацією пропагандистів, Клінішов залишив передсмертну записку, яка була поруч із тілом. У ній чоловік попрощався з рідними, сказав співрозмовник агентства.

Згідно з довідкою пропагандистів, Клінішов народився у 1930 році. Він кандидат фізико-математичних наук. Брав участь у створенні першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37, а також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

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