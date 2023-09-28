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У Тегерані горить завод міністерства оборони – відео

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 22:20
У Тегерані горить завод міністерства оборони – відео - Фото
Фото - скриншот із відео
виправлено

У Тегерані виникла пожежа на одному із заводів міністерства оборони країни. Відео пожежі з'явилося у соцмережах.

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Як стверджують державні медіа Ірану, що вибух і пожежа сталися на заводі автомобільних акумуляторів, який належить міністерству оборони країни. Зазначається, що це вже друга пожежа на території цього заводу за тиждень.

У коментарях користувачів соцмереж були твердження, що горить фабрика з виробництва БПЛА або один зі складів військового спорядження міністерства оборони Ірану. Ця інформація не знаходить підтвердження.



  • 27 вересня повідомлялося, що українські військові нібито пропонують західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва Shahed-136 в Ірані та Сирії.

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Сергій Бережний
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