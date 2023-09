У Тегерані горить завод міністерства оборони – відео

У Тегерані виникла пожежа на одному із заводів міністерства оборони країни. Відео пожежі з'явилося у соцмережах.

Як стверджують державні медіа Ірану, що вибух і пожежа сталися на заводі автомобільних акумуляторів, який належить міністерству оборони країни. Зазначається, що це вже друга пожежа на території цього заводу за тиждень.

У коментарях користувачів соцмереж були твердження, що горить фабрика з виробництва БПЛА або один зі складів військового спорядження міністерства оборони Ірану. Ця інформація не знаходить підтвердження.

IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq