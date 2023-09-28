У Тегерані горить завод міністерства оборони – відео

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У Тегерані виникла пожежа на одному із заводів міністерства оборони країни. Відео пожежі з'явилося у соцмережах.

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Як стверджують державні медіа Ірану, що вибух і пожежа сталися на заводі автомобільних акумуляторів, який належить міністерству оборони країни. Зазначається, що це вже друга пожежа на території цього заводу за тиждень.

У коментарях користувачів соцмереж були твердження, що горить фабрика з виробництва БПЛА або один зі складів військового спорядження міністерства оборони Ірану. Ця інформація не знаходить підтвердження.

IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq — Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023







27 вересня повідомлялося, що українські військові нібито пропонують західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва Shahed-136 в Ірані та Сирії.

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