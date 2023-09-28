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В Тегеране горит завод министерства обороны – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 22:20
В Тегеране горит завод министерства обороны – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

В Тегеране возник пожар на одном из заводов министерства обороны страны. Видео пожара появилось в соцсетях. 

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ABC News со ссылкой на публикации в государственных медиа Ирана сообщает, что взрыв и пожар произошли на заводе автомобильных аккумуляторов, который принадлежит министерству обороны страны. Отмечается, что это уже второй пожар на территории этого завода менее чем за неделю.

В комментариях пользователей соцсетей были утверждения, что горит фабрика по производству БПЛА или один из складов военного снаряжения министерства обороны Ирана. Эта информация не находит подтверждения.   



  • 27 сентября сообщалось, что украинские военные якобы предлагают западным союзникам нанести ракетные удары по местам производства Shahed-136 в Иране и Сирии. 

Читайте также: Иран заявил о создании военного дрона "рекордного радиуса действия" – видео

Сергей Бережной
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ИранпожарБПЛАдроны
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