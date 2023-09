В Тегеране горит завод министерства обороны – видео

В Тегеране возник пожар на одном из заводов министерства обороны страны. Видео пожара появилось в соцсетях.

ABC News со ссылкой на публикации в государственных медиа Ирана сообщает, что взрыв и пожар произошли на заводе автомобильных аккумуляторов, который принадлежит министерству обороны страны. Отмечается, что это уже второй пожар на территории этого завода менее чем за неделю.

В комментариях пользователей соцсетей были утверждения, что горит фабрика по производству БПЛА или один из складов военного снаряжения министерства обороны Ирана. Эта информация не находит подтверждения.

IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq