Ватажком Хезболли після смерті Насралли став його двоюрідний брат

Хашим Сафі ад-Дін (Фото: Вікіпедія/Khamenei.ir)

Після загибелі Хасана Насралли внаслідок авіаудару ізраїльських сил по Бейруту ліванська терористична група Хезболла обрала нового ватажка. Ним став двоюрідний брат Насралли Хашим Сафі ад-Дін. Про це повідомляє Al-Arabia із посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Раніше Хашим Сафі ад-Дін очолював виконавчу раду Хезболли і був заступником Насралли. Він також є його двоюрідним братом та має родинні зв'язки з колишнім командувачем іранських сил "Кудс" Касемом Сулеймані.

ДОВІДКА "Кудс" — це елітний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції Ірану, відповідальний за операції за межами країни. Він спеціалізується на підтримці союзників Ірану, розвідувальних операціях та нетрадиційних методах ведення війни. "Кудс" — це елітний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції Ірану, відповідальний за операції за межами країни. Він спеціалізується на підтримці союзників Ірану, розвідувальних операціях та нетрадиційних методах ведення війни.

Народився у Лівані у 1964 році. Потім, як і Насралла, здобував освіту в релігійних центрах Наджафа і Кума. У 1982 році став одним із засновників Хезболли.

У 1994 році Сафі ад-Діна запросили повернутися до Лівану, щоб очолити Виконавчу раду терористичної групи після того, як Насралла став генеральним секретарем. Відтоді він готувався до лідерства, хоча залишався поза публічним полем зору протягом багатьох років.

28 вересня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли.

Того самого дня Reuters писало, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевели у безпечне місце через повідомлення про ліквідацію Насралли.

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