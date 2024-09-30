Главарем Хезболлы после смерти Насраллы стал его двоюродный брат

Хашим Софи ад-Дин (Фото: Википедия/Khamenei.ir)

После гибели Хасана Насралли в результате авиаудара израильских сил по Бейруту, ливанская террористическая группа Хезболла избрала нового главаря. Им стал двоюродный брат Насраллы Хашим Сафи ад-Дин. Об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Ранее Хашим Сафи ад-Дин возглавлял исполнительный совет Хезболла и был заместителем Насраллы. Он также является его двоюродным братом и имеет родственные связи с бывшим командующим иранскими силами "Кудс" Касемом Сулеймани.

СПРАВКА "Кудс" - это элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана, ответственное за операции за пределами страны. Он специализируется на поддержке союзников Ирана, разведывательных операциях и нетрадиционных методах ведения войны. "Кудс" - это элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана, ответственное за операции за пределами страны. Он специализируется на поддержке союзников Ирана, разведывательных операциях и нетрадиционных методах ведения войны.

Родился в Ливане в 1964 году. Затем, как и Насралла, получал образование в религиозных центрах Наджафа и Кума. В 1982 году стал одним из основателей Хезболлы.

В 1994 году Сафи ад-Дина пригласили вернуться в Ливан, чтобы возглавить Исполнительный совет террористической группы после того, как Насралла стал генеральным секретарем. С тех пор он готовился к лидерству, хотя оставался вне публичного поля зрения на протяжении многих лет.

28 сентября Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию лидера Хезболла Хасана Насраллы.

В тот же день Reuters писало, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место из-за сообщений о ликвидации Насраллы.

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