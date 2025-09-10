Вбивство українки у США. Трамп вимагає смертної кари для обвинуваченого

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагає смертної кари для чоловіка, який вбив українку у вагоні потяга наприкінці серпня. Допис відповідного змісту американський президент опублікував у соціальній мережі Truth Social.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна "швидко" (безсумнівно) постати перед судом і бути засудженою лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути", – написав Трамп.

Як повідомило 9 вересня агентство Reuters, 34-річному мешканцю Північної Кароліни було висунуто федеральне звинувачення у скоєнні вбивства в системі громадського транспорту після того, як його вже було заарештовано за звинуваченням у вбивстві першого ступеня на рівні штату.

Хоча і за федеральними, і за державними звинуваченнями передбачена можливість смертної кари, у штаті Північна Кароліна не стратили жодного ув'язненого з 2006 року, тоді як федеральний уряд виконував вироки лише у 2021 році, нагадало медіа.

22 серпня сталося вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької у поїзді в Північній Кароліні. На відео, яке опублікувала днями Транспортна система району міста Шарлотт, видно українку: вона сидить у поїзді, коли чоловік завдає їй кілька ножових поранень ззаду.

Від отриманих поранень жінка померла. Поліція невдовзі затримала нападника.