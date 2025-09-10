Убийство украинки в США. Трамп требует смертной казни для обвиняемого

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует смертной казни для мужчины, который убил украинку в вагоне поезда в конце августа. Сообщение соответствующего содержания американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно "быстро" (несомненно) предстать перед судом и быть осужденным только к смертной казни. Другого выбора не может быть", — написал Трамп.

Как сообщило 9 сентября агентство Reuters, 34-летнему жителю Северной Каролины было предъявлено федеральное обвинение в совершении убийства в системе общественного транспорта после того, как он уже был арестован по обвинению в убийстве первой степени на уровне штата.

Хотя и по федеральным, и по государственным обвинениям предусмотрена возможность смертной казни, в штате Северная Каролина не казнили ни одного заключенного с 2006 года, тогда как федеральное правительство исполняло приговоры только в 2021 году, напомнило медиа.

22 августа произошло убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Северной Каролине. На видео, которое опубликовала на днях Транспортная система района города Шарлотт, видно украинку: она сидит в поезде, когда мужчина наносит ей несколько ножевых ранений сзади.

От полученных ранений женщина скончалась. Полиция вскоре задержала нападавшего.