Велика Британія передала Маврикію контроль над островами Чагос – мапа

Прем'єр Стармер не назвав причини такого рішення, заявивши, що вони є "високосекретними"

Кір Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Велика Британія підписала угоду з урядом африканського Маврикію щодо передання контролю над островами Чагос. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер, передає Sky News.

Велика Британія та Маврикій домовились про передання контролю над островами Чагос, де розташована важлива військова база "Дієго-Гарсія". Раніше Лондон користувався цією базою разом зі США, а тепер орендуватиме її вже у Маврикію.

Британія платитиме Маврикію щонайменше 101 млн фунтів стерлінгів щороку, а загальна сума угоди становитиме близько 3,4 млрд фунтів.

Стармер на брифінгу заявив, що більшість причин такого кроку – засекречені. Але головне, за його словами, – уникнути судового позову з боку Маврикію в міжнародних судах, який Велика Британія, найімовірніше, програла б, зі штрафами включно.