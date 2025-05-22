Великобритания передала Маврикию контроль над островами Чагос – карта
Великобритания подписала соглашение с правительством африканского Маврикия о передаче контроля над островами Чагос. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер, передает Sky News.
Великобритания и Маврикий договорились о передаче контроля над островами Чагос, где находится важная военная база Диего-Гарсия. Ранее Лондон пользовался этой базой вместе с США, а теперь будет арендовать ее уже в Маврикии.
Британия будет платить Маврикию не менее 101 млн фунтов ежегодно, а общая сумма сделки составит около 3,4 млрд фунтов.
Стармер на брифинге заявил, что большинство причин такого шага – засекречены. Но главное, по его словам, – избежать судебного иска со стороны Маврикия в международных судах, который Великобритания, скорее всего, проиграла бы со штрафами включительно.
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