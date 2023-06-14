Угорщина оголосила у розшук колишнього євродепутата, засудженого за шпигунство на користь РФ

Окружний суд Будапешта видав міжнародний ордер на арешт колишнього члена Європарламенту, щодо якого набув чинності вирок за шпигунство проти ЄС та фінансові махінації.

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В опублікованому рішенні суду не називається повне ім'я оголошеного в розшук, тільки його ініціали, які збігаються з ініціалами колишнього депутата Європейського парламенту від ультраправої угорської партії Йоббік Бейли Ковача, засудженого в 2020 році за такими ж звинуваченнями до півтора року ув'язнення та великого грошового штрафу.

У 2022 році суд апеляційної інстанції посилив вирок Ковачу, засудивши його вже до 5 років позбавлення волі та поразки у правах на 10 років. Вирок набрав законної сили 27 вересня 2022 року, проте Ковач не з'явився відбувати покарання, і ще через два місяці суд видав ордер на його домашній арешт, який також не вдалося забезпечити, оскільки на той час засуджений втік і "за наявними на сьогодні даними, імовірно перебуває за кордоном".

Як випливає з публікацій в угорських медіа, Ковач одружений із громадянкою РФ і є настільки переконаним прихильником нинішнього кремлівського режиму, що отримав прізвисько "КДБейла". За припущеннями журналістів, колишній євродепутат може перебувати у Москві.

Ковачу заборонено в'їзд до України, оскільки він брав участь як "спостерігач" на так званому "референдумі" окупантів у Криму та на фейкових "виборах" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.

17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.

2 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій прямо поставив під сумнів, що Угорщина за її нинішнього політичного курсу здатна виконувати функції голови Ради ЄС.

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