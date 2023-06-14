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Угорщина оголосила у розшук колишнього євродепутата, засудженого за шпигунство на користь РФ

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 23:49
Угорщина оголосила у розшук колишнього євродепутата, засудженого за шпигунство на користь РФ - Фото
Бейла Ковач (Фото - EPA)

Окружний суд Будапешта видав міжнародний ордер на арешт колишнього члена Європарламенту, щодо якого набув чинності вирок за шпигунство проти ЄС та фінансові махінації.

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В опублікованому рішенні суду не називається повне ім'я оголошеного в розшук, тільки його ініціали, які збігаються з ініціалами колишнього депутата Європейського парламенту від ультраправої угорської партії Йоббік Бейли Ковача, засудженого в 2020 році за такими ж звинуваченнями до півтора року ув'язнення та великого грошового штрафу.

У 2022 році суд апеляційної інстанції посилив вирок Ковачу, засудивши його вже до 5 років позбавлення волі та поразки у правах на 10 років. Вирок набрав законної сили 27 вересня 2022 року, проте Ковач не з'явився відбувати покарання, і ще через два місяці суд видав ордер на його домашній арешт, який також не вдалося забезпечити, оскільки на той час засуджений втік і "за наявними на сьогодні даними, імовірно перебуває за кордоном".

Як випливає з публікацій в угорських медіа, Ковач одружений із громадянкою РФ і є настільки переконаним прихильником нинішнього кремлівського режиму, що отримав прізвисько "КДБейла". За припущеннями журналістів, колишній євродепутат може перебувати у Москві.

Ковачу заборонено в'їзд до України, оскільки він брав участь як "спостерігач" на так званому "референдумі" окупантів у Криму та на фейкових "виборах" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

  • 15 травня 2023 року Угорщина заблокувала транш на 500 млн євро на зброю для України.
  • 17 травня глава МЗС Угорщини заявив, що Україна не отримає допомоги ЄС, доки не зніме санкції з угорського OTP Bank.
  • 2 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій прямо поставив під сумнів, що Угорщина за її нинішнього політичного курсу здатна виконувати функції голови Ради ЄС.

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Сергій Бережний
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угорщинаміжнародний розшукБейла Ковач
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