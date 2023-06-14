Венгрия объявила в розыск бывшего евродепутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ
Окружной суд Будапешта выдал международный ордер на арест бывшего члена Европарламента, в отношении которого вступил в силу приговор за шпионаж против ЕС и финансовые махинации.
В опубликованном решении суда не называется полное имя объявленного в розыск, только его инициалы, которые совпадают с инициалами бывшего депутата Европейского парламента от ультраправой венгерской партии Йоббик Бейлы Ковача, осужденного в 2020 году по таким же обвинениям к полутора годам заключения и крупному денежному штрафу.
В 2022 году суд апелляционной инстанции ужесточил приговор Ковачу, приговорив его уже к 5 годам лишения свободы и поражению в правах на 10 лет. Приговор вступил в законную силу 27 сентября 2022 года, однако Ковач не явился отбывать наказание, и еще через два месяца суд выдал ордер на его домашний арест, который также не удалось обеспечить, так как к тому времени осужденный сбежал и "по имеющимся на сегодняшний день данным, предположительно находится за границей".
Как следует из публикаций в венгерских медиа, Ковач женат на гражданке РФ и является настолько убежденным сторонником нынешнего кремлевского режима, что получил прозвище "КГБейла". По предположениям журналистов, бывший евродепутат может находиться в Москве.
Ковачу запрещен въезд в Украину, так как он участвовал в качестве "наблюдателя" на так называемом "референдуме" оккупантов в Крыму и на фейковых "выборах" на временно оккупированных территориях Донбасса.
- 15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.
- 17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.
- 2 июня Европарламент принял резолюцию, в которой прямо подверг сомнению, что Венгрия при ее нынешнем политическом курсе способна выполнять функции председателя Совета ЕС.
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