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Венгрия объявила в розыск бывшего евродепутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 23:49
Венгрия объявила в розыск бывшего евродепутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ - Фото
Бейла Ковач (Фото - EPA)

Окружной суд Будапешта выдал международный ордер на арест бывшего члена Европарламента, в отношении которого вступил в силу приговор за шпионаж против ЕС и финансовые махинации. 

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В опубликованном решении суда не называется полное имя объявленного в розыск, только его инициалы, которые совпадают с инициалами бывшего депутата Европейского парламента от ультраправой венгерской партии Йоббик Бейлы Ковача, осужденного в 2020 году по таким же обвинениям к полутора годам заключения и крупному денежному штрафу.

В 2022 году суд апелляционной инстанции ужесточил приговор Ковачу, приговорив его уже к 5 годам лишения свободы и поражению в правах на 10 лет. Приговор вступил в законную силу 27 сентября 2022 года, однако Ковач не явился отбывать наказание, и еще через два месяца суд выдал ордер на его домашний арест, который также не удалось обеспечить, так как к тому времени осужденный сбежал и "по имеющимся на сегодняшний день данным, предположительно находится за границей". 

Как следует из публикаций в венгерских медиа, Ковач женат на гражданке РФ и является настолько убежденным сторонником нынешнего кремлевского режима, что получил прозвище "КГБейла". По предположениям журналистов, бывший евродепутат может находиться в Москве.

Ковачу запрещен въезд в Украину, так как он участвовал в качестве "наблюдателя" на так называемом "референдуме" оккупантов в Крыму и на фейковых "выборах" на временно оккупированных территориях Донбасса.

  • 15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.
  • 17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.
  • 2 июня Европарламент принял резолюцию, в которой прямо подверг сомнению, что Венгрия при ее нынешнем политическом курсе способна выполнять функции председателя Совета ЕС.

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Сергей Бережной
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Венгриямеждународный розыскБейла Ковач
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