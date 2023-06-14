Венгрия объявила в розыск бывшего евродепутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ

Окружной суд Будапешта выдал международный ордер на арест бывшего члена Европарламента, в отношении которого вступил в силу приговор за шпионаж против ЕС и финансовые махинации.

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В опубликованном решении суда не называется полное имя объявленного в розыск, только его инициалы, которые совпадают с инициалами бывшего депутата Европейского парламента от ультраправой венгерской партии Йоббик Бейлы Ковача, осужденного в 2020 году по таким же обвинениям к полутора годам заключения и крупному денежному штрафу.

В 2022 году суд апелляционной инстанции ужесточил приговор Ковачу, приговорив его уже к 5 годам лишения свободы и поражению в правах на 10 лет. Приговор вступил в законную силу 27 сентября 2022 года, однако Ковач не явился отбывать наказание, и еще через два месяца суд выдал ордер на его домашний арест, который также не удалось обеспечить, так как к тому времени осужденный сбежал и "по имеющимся на сегодняшний день данным, предположительно находится за границей".

Как следует из публикаций в венгерских медиа, Ковач женат на гражданке РФ и является настолько убежденным сторонником нынешнего кремлевского режима, что получил прозвище "КГБейла". По предположениям журналистов, бывший евродепутат может находиться в Москве.

Ковачу запрещен въезд в Украину, так как он участвовал в качестве "наблюдателя" на так называемом "референдуме" оккупантов в Крыму и на фейковых "выборах" на временно оккупированных территориях Донбасса.

15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.

17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.

2 июня Европарламент принял резолюцию, в которой прямо подверг сомнению, что Венгрия при ее нынешнем политическом курсе способна выполнять функции председателя Совета ЕС.

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