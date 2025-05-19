Венс зустрівся з папою римським Левом XIV, який критикував політику Трампа

Джей Ді Венс і Марко Рубіо були присутні в Римі, щоб очолити американську делегацію на інавгураційній месі Лева XIV

Лев XIV та Джей Ді Венс (Фото: пресслужба Ватикану)

У понеділок, 19 травня, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс провів зустріч з папою римським Левом XIV, який, бувши кардиналом, критикував міграційну політику американського президента Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Reuters.

Представник віцепрезидента розповів медіа, що вони зустрілися сам на сам, перш ніж до них приєднався державний секретар США Марко Рубіо.

Лев XIV, колишній кардинал Роберт Превост, який народився в Чикаго, відносно невідомий на світовій арені, обраний новим папою римським 8 травня. Бувши кардиналом, він опублікував кілька несхвальних постів про політику адміністрації Трампа у своєму акаунті в соціальній мережі X, відображаючи занепокоєння щодо мігрантів.

Венс і Рубіо були присутні в Римі, щоб очолити американську делегацію на інавгураційній месі Лева XIV, яка відбулася в неділю, 18 травня, на площі Святого Петра.

Після зустрічі з папою римським Венс у понеділок зустрівся з офіційними особами Державного секретаріату Ватикану. У Ватикані ці переговори назвали "сердечними".

"Відбувся обмін думками щодо деяких поточних міжнародних проблем із закликом до поваги до гуманітарного права й міжнародного права в зонах конфлікту та до вирішення шляхом переговорів між залученими сторонами", – йдеться у повідомленні за результатами зустрічі.

Фото: пресслужба Ватикану