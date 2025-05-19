Вэнс встретился с папой римским Львом XIV, критиковавшим политику Трампа

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио присутствовали в Риме, чтобы возглавить американскую делегацию на инаугурационной мессе Льва XIV

Лев XIV и Джей Ди Вэнс (Фото: пресс-служба Ватикана)

В понедельник, 19 мая, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс провел встречу с папой римским Львом XIV, который, будучи кардиналом, критиковал миграционную политику американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Представитель вице-президента рассказал медиа, что они встретились один на один, прежде чем к ним присоединился государственный секретарь США Марко Рубио.

Лев XIV, бывший кардинал Роберт Превост, родившийся в Чикаго, относительно неизвестный на мировой арене, избран новым папой римским 8 мая. Будучи кардиналом, он опубликовал несколько неодобрительных постов о политике администрации Трампа в своем аккаунте в социальной сети X, отражая беспокойство по поводу мигрантов.

Вэнс и Рубио присутствовали в Риме, чтобы возглавить американскую делегацию на инаугурационной мессе Льва XIV, которая состоялась в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра.

После встречи с папой римским Вэнс в понедельник встретился с официальными лицами Государственного секретариата Ватикана. В Ватикане эти переговоры назвали "сердечными".

"Состоялся обмен мнениями относительно некоторых текущих международных проблем с призывом к уважению гуманитарного права и международного права в зонах конфликта и решению путем переговоров между привлеченными сторонами", — говорится в сообщении по результатам встречи.

Фото: пресс-служба Ватикана