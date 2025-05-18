Зеленский имел аудиенцию у нового папы римского Льва

Президент Украины отметил, что "авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны"

Владимир Зеленский и Лев XIV (Фото: Telegram президента Украины)

Президент Владимир Зеленский имел аудиенцию у папы римского Льва XIV после инаугурационной мессы понтифика. Об этом глава украинского государства сообщил в своих соцсетях.

По словам Зеленского, понтифик является символом надежды для миллионов людей в мире, и авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны.

Украинская сторона поблагодарила Ватикана за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Читайте также Папа Лев XIV предлагает Ватикан площадкой для переговоров Украины и России

"Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира", – отметил президент.

Судя по фото, на встрече также присутствовала первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Читайте также Глава УГКЦ встретился с папой римским и передал ему список пленных украинцев – фото