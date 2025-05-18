Зеленский имел аудиенцию у нового папы римского Льва
Президент Владимир Зеленский имел аудиенцию у папы римского Льва XIV после инаугурационной мессы понтифика. Об этом глава украинского государства сообщил в своих соцсетях.
По словам Зеленского, понтифик является символом надежды для миллионов людей в мире, и авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны.
Украинская сторона поблагодарила Ватикана за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой.
"Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира", – отметил президент.
Судя по фото, на встрече также присутствовала первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.
18 мая папа римский Лев XIV официально вступил в должность. В финальной речи на церемонии интронизации он упомянул об Украине и анонсировал новые переговоры о мире.
- В Ватикане Зеленский встретился с вице-президентом США Венсом впервые после спора политиков в Белом доме в феврале.