Зеленський мав аудієнцію у нового папи римського Лева
Президент Володимир Зеленський мав аудієнцію у папи римського Лева XIV після інавгураційної меси понтифіка. Про це голова української держави повідомив у своїх соцмережах.
За словами Зеленського, понтифік є символом надії для мільйонів людей у світі, і "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни".
Українська сторона подякувала Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Києвом та Москвою.
"Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", – зауважив президент.
Судячи з фото, на зустрічі також були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Ігор Жовква.
18 травня папа римський Лев XIV офіційно вступив на посаду. У фінальній промові на церемонії інтронізації він згадав про Україну та анонсував нові переговори про мир.
- У Ватикані Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Венсом уперше після суперечки політиків у Білому домі у лютому.