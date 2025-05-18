Зеленський мав аудієнцію у нового папи римського Лева

Президент України зазначив, що "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни"

Володимир Зеленський та Лев XIV (Фото: Telegram президента України)

Президент Володимир Зеленський мав аудієнцію у папи римського Лева XIV після інавгураційної меси понтифіка. Про це голова української держави повідомив у своїх соцмережах.

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За словами Зеленського, понтифік є символом надії для мільйонів людей у світі, і "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни".

Українська сторона подякувала Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Києвом та Москвою.

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"Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", – зауважив президент.

Судячи з фото, на зустрічі також були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Ігор Жовква.

Фото: Telegram Володимира Зеленьского

Фото: Telegram Володимира Зеленьского