Гелікоптери Білорусі "демонстративно" пройшли над польським селом – карта та фото OSINT
За даними, які зібрали незалежні розслідувачі, гелікоптери Білорусі 1 серпня вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.
Як раніше повідомлялося, 1 серпня білоруські гелікоптери Мі-24 та Мі-8 порушили повітряний простір Польщі. Варшава спочатку заперечувала цей інцидент, проте потім міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак скликав у зв'язку з ним засідання Комітету національної безпеки і оборони. У Мінську назвали повідомлення про порушення кордону Польщі "надуманими".
Як показують дані OSINT-дослідників, проліт гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 був сфотографований практично над селом Біловежі, яке розташоване приблизно за 3 км від кордону.
Вчора повідомлялося, що міністр оборони Польщі наказав збільшити кількість військ на кордоні та виділити додаткові сили та кошти, зокрема бойові гелікоптери.
Також Варшава поінформувала НАТО про інцидент із гелікоптерами Білорусі.
- 30 липня розвідслужба Польщі повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.
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