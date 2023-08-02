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Гелікоптери Білорусі "демонстративно" пройшли над польським селом – карта та фото OSINT

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 10:04
Гелікоптери Білорусі
Фото: Facebook/Eliza Kowalczyk

За даними, які зібрали незалежні розслідувачі, гелікоптери Білорусі 1 серпня вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

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Як раніше повідомлялося, 1 серпня білоруські гелікоптери Мі-24 та Мі-8 порушили повітряний простір Польщі. Варшава спочатку заперечувала цей інцидент, проте потім міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак скликав у зв'язку з ним засідання Комітету національної безпеки і оборони. У Мінську назвали повідомлення про порушення кордону Польщі "надуманими".

Як показують дані OSINT-дослідників, проліт гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 був сфотографований практично над селом Біловежі, яке розташоване приблизно за 3 км від кордону.

Пролет вертолетов Беларуси над польской Беловежей (Фото – Twitter SluzbyiObywatel.pl)
Розслідувачам вдалося точно встановити точку зйомки та приблизний маршрут прольоту гелікоптерів, які після "демонстративного", як вважають експерти, прольоту над Біловежами розвернулися і пішли на південь.

Пролет вертолетов Беларуси над польской Беловежей – карта (Twitter SluzbyiObywatel.pl)

Вчора повідомлялося, що міністр оборони Польщі наказав збільшити кількість військ на кордоні та виділити додаткові сили та кошти, зокрема бойові гелікоптери.

Також Варшава поінформувала НАТО про інцидент із гелікоптерами  Білорусі.

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Сергій Бережний
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