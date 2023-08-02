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Вертолеты Беларуси "демонстративно" прошли над польским селом – карта и фото OSINT

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 10:04
Вертолеты Беларуси
Фото: Facebook/Eliza Kowalczyk

По данным, которые собрали независимые расследователи, вертолеты Беларуси 1 августа вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи. 

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Как ранее сообщалось, 1 августа беларуские вертолеты Ми-24 и Ми-8 нарушили воздушное пространство Польши. Варшава поначалу отрицала этот инцидент, однако затем министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак созвал в связи с ним заседание Комитета национальной безопасности и обороны. В Минске назвали сообщения о нарушении границы Польши "надуманными".

Как показывают данные OSINT-исследователей, пролет вертолетов Ми-24 и Ми-8 сфотографировали практически над селом Беловежи, которое находится примерно в 3 км от границы.

Пролет вертолетов Беларуси над польской Беловежей (Фото – Twitter SluzbyiObywatel.pl)


Расследователям удалось точно установить точку съемки и примерный маршрут пролета вертолетов, которые после "демонстративного", как считают эксперты, пролета над Беловежей развернулись и ушли на юг.

Пролет вертолетов Беларуси над польской Беловежей – карта (Twitter SluzbyiObywatel.pl)

Вчера сообщалось, что министр обороны Польши приказал увеличить количество войск на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Также Варшава проинформировала НАТО об инциденте с вертолетами Беларуси.

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Сергей Бережной
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