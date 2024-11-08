Вперше в історії США Трамп призначить жінку главою апарату Білого дому

Дональд Трамп заявив, що Сьюзан Вайлз допомогла йому досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії

Сьюзан Вайлз зліва у центрі (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше в історії країни призначить жінку главою апарату Білого дому. Про це йдеться у заяві Трампа, яку в соціальній мережі X оприлюднив обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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У ній йдеться, що під час другого президентського терміну Трампа апарат Білого дому очолить Сьюзан Вайлз, яка керувала його цьогорічною кампанією.

"Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії й була невіддільною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років", – заявив Трамп.

Він назвав Вайлз "сильною, розумною та інноваційною".

"Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Це заслужена честь, що Сьюзі стане першою жінкою-керівником апарату в історії США", – наголосив республіканець.

Водночас Венс додав, що Вайлз "була величезним помічником президента Трампа під час передвиборчої кампанії й буде величезним помічником у Білому домі".

ДОВІДКА. Глава апарату Білого дому – старший помічник президента США та голова Виконавчого офісу американського президента. Глава адміністрації відповідає за нагляд за діями працівників Білого дому, управління графіком президента та вирішує, хто має право на зустріч із ним. Глава апарату Білого дому – старший помічник президента США та голова Виконавчого офісу американського президента. Глава адміністрації відповідає за нагляд за діями працівників Білого дому, управління графіком президента та вирішує, хто має право на зустріч із ним.

6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

7 листопада телеканал CNN повідомив, що сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Трампа.