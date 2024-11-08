Вперше в історії США Трамп призначить жінку главою апарату Білого дому
Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше в історії країни призначить жінку главою апарату Білого дому. Про це йдеться у заяві Трампа, яку в соціальній мережі X оприлюднив обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс.
У ній йдеться, що під час другого президентського терміну Трампа апарат Білого дому очолить Сьюзан Вайлз, яка керувала його цьогорічною кампанією.
"Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії й була невіддільною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років", – заявив Трамп.
Він назвав Вайлз "сильною, розумною та інноваційною".
"Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Це заслужена честь, що Сьюзі стане першою жінкою-керівником апарату в історії США", – наголосив республіканець.
Водночас Венс додав, що Вайлз "була величезним помічником президента Трампа під час передвиборчої кампанії й буде величезним помічником у Білому домі".
- 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.
- 7 листопада телеканал CNN повідомив, що сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Трампа.