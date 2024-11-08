Впервые в истории США Трамп назначит женщину главой аппарата Белого дома

Дональд Трамп заявил, что Сьюзан Уайлз помогла ему достичь одной из величайших политических побед в американской истории

Сьюзан Уайлс слева в центре (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые в истории страны назначит женщину главой аппарата Белого дома. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое в социальной сети X обнародовал избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В нем говорится, что во время второго президентского срока Трампа аппарат Белого дома возглавит Сьюзан Уайлз, руководившая его кампанией этого года.

"Уайлз только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотделимой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов", — заявил Трамп.

Он назвал Уайлз "сильной, умной и инновационной".

"Сьюзи продолжит без усталости работать, чтобы сделать Америку снова великой. Это заслуженная честь, что Сьюзи станет первой женщиной-руководителем аппарата в истории США", — подчеркнул республиканец.

В то же время Вэнс добавил, что Уайлз "была огромным помощником президента Трампа во время предвыборной кампании и будет огромным помощником в Белом доме".

СПРАВКА. Глава аппарата Белого дома – старший помощник президента США и глава Исполнительного офиса американского президента. Глава администрации отвечает за надзор за действиями сотрудников Белого дома, управление графиком президента и решает, кто имеет право на встречу с ним. Глава аппарата Белого дома – старший помощник президента США и глава Исполнительного офиса американского президента. Глава администрации отвечает за надзор за действиями сотрудников Белого дома, управление графиком президента и решает, кто имеет право на встречу с ним.

6 ноября Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

7 ноября телеканал CNN сообщил, что сенатор от штата Арканзас Том Коттон не захотел получить должность в администрации Трампа.