Президент Сербії Александар Вучич попросив НАТО забезпечити безпеку сербів. Про це Вучич сказав під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Сьогодні президент Сербії та генсек НАТО провели двосторонню зустріч, після якої Вучич попросив Столтенберга забезпечити безпеку сербського населення у Косові та Метохії.

"Ви згадали резолюцію 1244 Ради безпеки ООН, яка була ухвалена відповідно до Статуту ООН. Судячи з цієї резолюції, НАТО несе відповідальність за безпеку в Косові. Прошу вас забезпечити безпеку сербів", – сказав Вучич.

Він додав, що за останні пів року щонайменше шість сербів було поранено албанцями з вогнепальної зброї.

"Для нас це дуже важливе питання, ми хочемо зберегти мир і стабільність, а також відповідальні відносини, що ґрунтуються на довірі та щирості між НАТО та Сербією", – підкреслив сербський лідер.

Столтенберг заявив, що альянс продовжить забезпечувати спільну безпеку у регіоні.

"У травні наші війська зазнали нападу та отримали поранення 93 людини, з них троє тяжких. Це неприйнятно", – сказав генсек НАТО.

Він повідомив, що у відповідь на посилення напруженості та труднощі у північному Косові альянс збільшив свою присутність там приблизно на 500 військовослужбовців.

"Ми й надалі будемо забезпечувати неупереджене виконання нашого мандату та забезпечувати наявність сил для виконання мандату ООН", – заявив Столтенберг.

29 травня 2023 року до адміністративних будівель на півночі Косова були стягнуті бійці та техніка KFOR ("Сили для Косова", міжнародні сили під керівництвом НАТО) для захисту від сербів, що протестували. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, а потім відмовилися визнавати їх результати та владу албанських представників у муніципалітетах, де сербське населення становить понад 95%.

30 травня військові НАТО зазнали поранень у Косові в зіткненнях із сербами-протестувальниками, які застосовували газ та гранати.

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