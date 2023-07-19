Президент Сербии Александар Вучич попросил НАТО обеспечить безопасность сербов. Об этом Вучич сказал во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сегодня президент Сербии и генсек НАТО провели двухстороннюю встречу, после которой Вучич попросил Столтенберга обеспечить безопасность сербского населения в Косово и Метохии.

"Вы упомянули резолюцию 1244 Совета безопасности ООН, которая была принята в соответствии с Уставом ООН. Судя по этой резолюции, НАТО несет ответственность за безопасность в Косово. Прошу вас обеспечить безопасность сербов", – сказал Вучич.

Он добавил, что за последние полгода не менее шести сербов были ранены албанцами из огнестрельного оружия.

"Для нас это очень важный вопрос, мы хотим сохранить мир и стабильность, а также ответственные отношения, основанные на доверии и искренности между НАТО и Сербией", – подчеркнул сербский лидер.

Столтенберг заявил, что альянс продолжит обеспечивать общую безопасность в регионе.

"В мае наши войска подверглись нападению и получили ранения 93 человека, из них трое тяжелые. Это неприемлемо", – сказал генсек НАТО.

Он сообщил, что в ответ на усиление напряженности и трудности в северном Косово альянс увеличил свое присутствие там примерно на 500 военнослужащих.

"Мы будем и впредь обеспечивать беспристрастное выполнение нашего мандата и обеспечивать наличие сил для выполнения мандата ООН", – заявил Столтенберг.

29 мая 2023 года к административным зданиям на севере Косово были стянуты бойцы и техника KFOR ("Силы для Косово", международные силы под руководством НАТО) для защиты от протестующих сербов. Сербы отказались участвовать в местных выборах, а потом отказались признавать их результаты и власть албанских представителей в муниципалитетах, где сербское население составляет более 95%.

30 мая военные НАТО получили ранения в Косово в столкновениях с протестующими сербами, которые применяли газ и гранаты.

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