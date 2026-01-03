Зробити Венесуелу знову великою: ключові заяви з брифінгу Трампа

США керуватимуть Венесуелою і за потреби готові до нової атаки – що Трамп розповів про атаку на Венесуелу й захоплення Ніколаса Мадуро

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Операція в Каракасі не має аналогів із часів Другої світової війни – виведені з ладу всі військові можливості Венесуели. Про це Дональд Трамп розповів під час брифінгу стосовно ударів США по Венесуелі.

"Якби ви бачили, що я бачив минулої ночі, ви були б вражені. Це було неймовірно. Жодного військового США не було вбито, жодної одиниці обладнання не було втрачено", – сказав Трамп.

Венесуела придбала "загрозливу наступальну зброю", яку вчора використала. Про яку саме зброю йдеться, Трамп не уточнив. Однак наголосив, що Венесуела використала весь свій військовий потенціал.

Трамп звинуватив Мадуро і його дружину в "наркотероризмі" проти громадян США та заявив, що Мадуро особисто курував "Картель сонць", який завозив наркотики до США. "Мадуро зіткнеться з усією міццю американського правосуддя на американській землі", – сказав президент США.

США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".

"Ми не хочемо, щоби прийшов хтось інший і ми опинимося в такій самій ситуації, яку мали роками. Тож ми керуватимемо країною, доки не буде безпечного, належного та обережного переходу. Ми хочемо миру, свободи й справедливості для людей Венесуели. Це включає багатьох тих, хто живе у США, і хоче повернутися до своєї країни. Ми не можемо допустити, щоб контроль над Венесуелою отримав хтось, хто не буде думати про інтереси венесуельців", – заявив Трамп.

Також, за його словами, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес провела телефонну розмову з Марко Рубіо і заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, щоб зробити Венесуелу "знову великою".

Президент США заявив, що нафтовий бізнес Венесуели був повним крахом. На його переконання, країна раніше "вкрала" американську інфраструктуру з видобутку нафти. Однак тепер у країну зайдуть великі нафтові компанії США, які витратять мільярди доларів на ремонт пошкодженої нафтової інфраструктури та "почнуть заробляти гроші для країни". Він переконаний, це допоможе зробити населення Венесуели "багатим, незалежним та убезпеченим".

США продовжать морську блокаду Венесуели, яка почалася в середині грудня, коли Трамп наказав блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що курсують до та з Венесуели.

Штати готові до другої, ще потужнішої атаки на Венесуелу. Однак наразі в цьому немає потреби, "бо перша хвиля атаки була дуже успішною".

Лідерка венесуельської опозиції та нобелівська лауреатка Марія Мачадо, на думку Трампа, не має підтримки в країні, і США з нею не контактували.

"Ця операція має бути попередженням всім, хто загрожує американським інтересам та американським життям", – заявив Трамп.

Президент США також знову порекомендував президенту Колумбії Густаво Петро "стежити за своєю дупою", оскільки в його країні, на думку Трампа, є численні лабораторії, де виробляють кокаїн. Ситуація на Кубі, на його думку, схожа на ситуацію у Венесуелі, тому керівництво США "почне обговорення" і щодо неї.