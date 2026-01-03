Сделать Венесуэлу снова великой: ключевые заявления с брифинга Трампа

США будут управлять Венесуэлой и при необходимости готовы к новой атаке – что Трамп рассказал об атаке на Венесуэлу и захвате Николаса Мадуро

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Операция в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны – выведены из строя все военные возможности Венесуэлы. Об этом Дональд Трамп рассказал во время брифинга относительно ударов США по Венесуэле.

"Если бы вы видели, что я видел прошлой ночью, вы были бы поражены. Это было невероятно. Ни один военный США не был убит, ни одна единица оборудования не была потеряна", – сказал Трамп.

Венесуэла приобрела "угрожающее наступательное оружие", которое вчера использовала. О каком именно оружии идет речь, Трамп не уточнил. Однако подчеркнул, что Венесуэла использовала весь свой военный потенциал.

Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме" против граждан США и заявил, что Мадуро лично курировал "Картель солнц", который завозил наркотики в США. "Мадуро столкнется со всей мощью американского правосудия на американской земле", – сказал президент США.

США планируют управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и благоразумный переход власти".

"Мы не хотим, чтобы пришел кто-то другой и мы окажемся в такой же ситуации, которую имели годами. Поэтому мы будем руководить страной, пока не будет безопасного, надлежащего и осторожного перехода. Мы хотим мира, свободы и справедливости для людей Венесуэлы. Это включает многих тех, кто живет в США, и хочет вернуться в свою страну. Мы не можем допустить, чтобы контроль над Венесуэлой получил кто-то, кто не будет думать об интересах венесуэльцев", – сказал Трамп.

Также, по его словам, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с Марко Рубио и заявила, что Каракас готов к сотрудничеству с Вашингтоном, чтобы сделать Венесуэлу "снова великой".

Президент США заявил, что нефтяной бизнес Венесуэлы был полным крахом. По его убеждению, страна ранее "украла" американскую инфраструктуру по добыче нефти. Однако теперь в страну зайдут крупные нефтяные компании США, которые потратят миллиарды долларов на ремонт поврежденной нефтяной инфраструктуры и "начнут зарабатывать деньги для страны". Он убежден, что это поможет сделать население Венесуэлы "богатым, независимым и защищенным".

США продолжат морскую блокаду Венесуэлы, которая началась в середине декабря, когда Трамп приказал блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, курсирующие в и из Венесуэлы.

Штаты готовы ко второй, еще более мощной атаке на Венесуэлу. Однако пока в этом нет необходимости, "потому что первая волна атаки была очень успешной".

Лидер венесуэльской оппозиции и нобелевский лауреат Мария Мачадо, по мнению Трампа, не имеет поддержки в стране, и США с ней не контактировали.

"Эта операция должна быть предупреждением всем, кто угрожает американским интересам и американским жизням", – заявил Трамп.

Президент США также вновь порекомендовал президенту Колумбии Густаво Петро "следить за своей задницей", поскольку в его стране, по мнению Трампа, есть многочисленные лаборатории, где производят кокаин. Ситуация на Кубе, по его мнению, похожа на ситуацию в Венесуэле, поэтому руководство США "начнет обсуждение" и в отношении нее.