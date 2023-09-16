Катастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фото

Мальтійська пошуково-рятувальна група, яка допомагає лівійським колегам у місті Дерна, що постраждало від катастрофічної повені, виявила пляж, "всипаний сотнями трупів". Про це пише Times Of Malta.
Вранці 15 вересня рятувальники спочатку виявили за допомогою дронів сім тіл усередині печери у морі.
Потім вони натрапили на невелику бухту, заповнену уламками та сотнями трупів: "[Їх було], ймовірно, близько 400, але важко сказати".
При цьому доступ до бухти був утруднений через штормовий вітер.
Міжнародна організація з міграції повідомила, що понад 38 640 осіб залишилися без даху над головою на сході Лівії, 30 000 з них — в одній тільки Дерні.
Фото: ЕРА