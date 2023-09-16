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16.09.2023, 18:54

Катастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фото

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Катастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фото
Катастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фото
Катастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фотоКатастрофа в Дерні. Рятувальники знайшли сотні трупів на лівійському пляжі — фото

Мальтійська пошуково-рятувальна група, яка допомагає лівійським колегам у місті Дерна, що постраждало від катастрофічної повені, виявила пляж, "всипаний сотнями трупів". Про це пише Times Of Malta.

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Вранці 15 вересня рятувальники спочатку виявили за допомогою дронів сім тіл усередині печери у морі.

Потім вони натрапили на невелику бухту, заповнену уламками та сотнями трупів: "[Їх було], ймовірно, близько 400, але важко сказати".

При цьому доступ до бухти був утруднений через штормовий вітер.

Міжнародна організація з міграції повідомила, що понад 38 640 осіб залишилися без даху над головою на сході Лівії, 30 000 з них — в одній тільки Дерні.

  • 11 вересня 2023 року місто Дерна в Лівії було затоплено через обвал двох гребель вище за течією річки. Більшість міста, в якому проживали близько 90 000 осіб, зруйнована потоками води та бруду.
  • За кілька днів до цього в Марокко стався руйнівний землетрус, який забрав життя понад 2000 людей.

Фото: ЕРА

Євген Пилипенко
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Теги: лівія, мігранти, трагедія, Мальта
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