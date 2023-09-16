Катастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фото

Мальтийская поисково-спасательная группа, помогающая ливийским коллегам в пострадавшем от катастрофического наводнения городе Дерна, обнаружила пляж, "усеянный сотнями трупов". Об этом пишет Times Of Malta.
Утром 15 сентября спасатели сначала обнаружили с помощью дронов семь те внутри пещеры в море.
Затем они наткнулись на небольшую бухту, заполненную обломками и сотнями трупов: "[Их было], вероятно, около 400, но трудно сказать".
При этом доступ к бухте был затруднен из-за штормового ветра.
Международная организация по миграции сообщила, что более 38 640 человек остались без крова на востоке Ливии, 30 000 из них — в одной только Дерне.
Фото: ЕРА