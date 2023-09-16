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16.09.2023, 18:54

Катастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фото

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Катастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фото
Катастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фото
Катастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фотоКатастрофа в Дерне. Спасатели нашли сотни трупов на ливийском пляже — фото

Мальтийская поисково-спасательная группа, помогающая ливийским коллегам в пострадавшем от катастрофического наводнения городе Дерна, обнаружила пляж, "усеянный сотнями трупов". Об этом пишет Times Of Malta.

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Утром 15 сентября спасатели сначала обнаружили с помощью дронов семь те внутри пещеры в море.

Затем они наткнулись на небольшую бухту, заполненную обломками и сотнями трупов: "[Их было], вероятно, около 400, но трудно сказать".

При этом доступ к бухте был затруднен из-за штормового ветра.

Международная организация по миграции сообщила, что более 38 640 человек остались без крова на востоке Ливии, 30 000 из них — в одной только Дерне.

  • 11 сентября 2023 года город Дерна в Ливии был затоплен из-за обрушения двух плотин выше по течению реки. Большая часть города, в котором проживали около 90 000 человек, разрушена потоками воды и грязи.
  • За пару дней до этого в Марокко произошло разрушительное землетрясени, унесшее жизни свыше 2000 человек.

Фото: ЕРА

Євген Пилипенко
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Теги: ливия, мигранты, трагедия, мальта
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