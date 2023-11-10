У Каліфорнії, США, вперше злетів стратегічний стелс-бомбардувальник нового покоління B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю, передає Reuters. Вперше Пентагон розповів про нього у 2022 році.

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Компанія-виробник Northrop Grumman позиціює B-21 як перший у світі літак шостого покоління і "майбутню основу авіації США".

B-21, що має форму "летючого крила", як і його попередник B-2 Spirit, буде здатний нести звичайну і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправлення на далеких і середніх відстанях.

B-21 Raider оснащений технологією маскування "стелс". Згідно із заявою Northrop Grumman, для його розробки використовували "новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться". Це дозволяє йому бути майже непомітним.

B-21 Raider є однією з відповідей Вашингтона на загострення геополітичного протистояння з Китаєм та Росією, він увійде до оновленої ядерної тріади США.

"B-21 надасть США стратегічний актив, здатний долати ППО противника та вражати цілі в будь-якій точці світу. Зараз лише 10% бомбардувальників нашої країни здатні долати передові засоби ППО противника", – розповіли в Пентагоні під час презентації бомбардувальника у 2022 році.

За оцінкою Reuters, вартість одного літака становить близько $750 млн. ВПС США планують закупити щонайменше 100 таких літаків на заміну бомбардувальникам B-1 і B-2.

Вранці 9 серпня 2023 року у Сергієвому Посаді у Московській області на території Загорського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "грибу". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".

Пізніше росЗМІ повідомили, що завод брав участь у розробленні російського стелс-бомбардувальника нового покоління "Посланник".

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