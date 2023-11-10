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В США впервые взлетел стратегический ядерный стелс-бомбардировщик B-21 Raider – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 20:52
Видео: Reuters
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В Калифорнии, США, впервые взлетел стратегический стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие, передает Reuters. Впервые Пентагон рассказал о нем в 2022 году.

Компания-производитель Northrop Grumman позиционирует B-21 как первый в мире самолет шестого поколения и "будущую основу авиации США".

B-21, имеющий форму "летающего крыла", как и его предшественник B-2 Spirit, будет способен нести обычное и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на дальних и средних расстояниях.

B-21 Raider оснащен технологией маскировки "стелс". Согласно заявлению Northrop Grumman, для его разработки использовались "новейшие технологии производства и материалы, чтобы гарантировать, что B-21 победит системы ограничения доступа зоны, с которыми он столкнется". Это позволяет ему быть почти незаметным.

B-21 Raider является одним из ответов Вашингтона на обострение геополитического противостояния с Китаем и Россией, он войдет в обновленную ядерную триаду США.

"B-21 предоставит США стратегический актив, способный преодолевать ПВО противника и поражать цели в любой точке мира. Сейчас только 10% бомбардировщиков нашей страны способны преодолевать передовые средства ПВО противника", – рассказали в Пентагоне во время презентации бомбардировщика в 2022 году.

По оценке Reuters, стоимость одного самолета составляет около $750 млн. ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов взамен бомбардировщикам B-1 и B-2.

  • Утром 9 августа 2023 года в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".
  • Позже росСМИ сообщили, что завод участвовал в разработке российского стелс-бомбардировщика нового поколения "Посланник".

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Милана Головань
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