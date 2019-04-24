"100 000 т дипломатии для РФ": США развернули авианосные группы

Фото: пресс-служба Шестого флота США

Американский флот развернул в Средиземном море две ударные авианосные группы: это, по словам посла США в РФ Джона Хантсмана, "100 тысяч тонн международной дипломатии" для Кремля. Такие слова топ-дипломата США, который вместе с командующим силами ВМС США в Европе и Африке адмиралом Джеймсом Фогго наблюдал за учениями с авианосца "Авраам Линкольн", приводит Голос Америки.

Совместные учения "Линкольна" с "Джоном Стеннисом" начались вчера, 23 апреля. В их основу положены несколько сценариев, детали которых не раскрываются.

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В сообщении Шестого флота США говорится, что в операциях задействованы более 130 самолетов и вертолетов, 10 кораблей, а также 9000 моряков и морпехов.

Фото: пресс-служба Шестого флота США

"Каждый авианосец, который в настоящее время работает в Средиземном море, представляет собой 100 000 тонн международной дипломатии. Дипломатические коммуникации и диалог в сочетании с мощной обороной, которую обеспечивают эти корабли, призваны продемонстрировать России, что если она действительно хочет улучшить отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность во всем мире", - сказал Хантсман.

По мнению Фогго, одна ударная группа авианосца "обеспечивает огромную оперативную гибкость и маневренность", а две авианосные группы - "беспрецедентный уровень сдерживания односторонней агрессии и совокупное поражающее действие".

В сопровождение "Линкольна" входит испанский фрегат "Мендес Нуньес".