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24.04.2019, 10:24

"100 000 т дипломатии для РФ": США развернули авианосные группы

"100 000 т дипломатии для РФ": США развернули авианосные группы - Фото
Фото: пресс-служба Шестого флота США

Это первый случай совместной работы в Средиземном море двух авианосцев США за последние три года: ранее там ходили "Дуайт Эйзенхауэр" и "Гарри Трумэн"

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Американский флот развернул в Средиземном море две ударные авианосные группы: это, по словам посла США в РФ Джона Хантсмана, "100 тысяч тонн международной дипломатии" для Кремля. Такие слова топ-дипломата США, который вместе с командующим силами ВМС США в Европе и Африке адмиралом Джеймсом Фогго наблюдал за учениями с авианосца "Авраам Линкольн", приводит Голос Америки.

Совместные учения "Линкольна" с "Джоном Стеннисом" начались вчера, 23 апреля. В их основу положены несколько сценариев, детали которых не раскрываются.

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В сообщении Шестого флота США говорится, что в операциях задействованы более 130 самолетов и вертолетов, 10 кораблей, а также 9000 моряков и морпехов.

Фото: пресс-служба Шестого флота США

"Каждый авианосец, который в настоящее время работает в Средиземном море, представляет собой 100 000 тонн международной дипломатии. Дипломатические коммуникации и диалог в сочетании с мощной обороной, которую обеспечивают эти корабли, призваны продемонстрировать России, что если она действительно хочет улучшить отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность во всем мире", - сказал Хантсман.

По мнению Фогго, одна ударная группа авианосца "обеспечивает огромную оперативную гибкость и маневренность", а две авианосные группы - "беспрецедентный уровень сдерживания односторонней агрессии и совокупное поражающее действие".

В сопровождение "Линкольна" входит испанский фрегат "Мендес Нуньес".

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Теги: авианосец, средиземное море, вмс сша, шестой флот сша
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