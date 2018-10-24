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24.10.2018, 20:14

102-летнего австралийца обвинили в сексуальном нападении

102-летнего австралийца обвинили в сексуальном нападении - Фото

Мужчина обвиняется в "отягчающем непристойном нападении" на женщину в учреждении для пожилых людей

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В Сиднее 102-летнему австралийцу предъявили обвинение в сексуальном нападении на 94-летнюю женщину в доме для престарелых. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Мужчина обвиняется в "отягчающем непристойном нападении" на женщину в учреждении для пожилых людей под названием Bupa Aged Care Facility Queens Park, в котором они оба являются жителями.

Представитель учреждения сначала отказал изданию в комментарии, однако позже сказал, что администрация "глубоко сожалеет, что это предполагаемое нападение произошло в нашем доме".

"Мы сочувствуем постоялице и ее семье, из-за того, что они переживают", - сказал представитель дома для престарелых.

Члены комитета по делам женщин и равноправия британского парламента после 9 месяцев исследования пришли к выводу, что в Британии растет количество случаев сексуальных домогательств на улицах и призвали правительство принять меры для решения этой проблемы. 

 

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Теги: нападение, Австралия, домогательство, дом для престарелых
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