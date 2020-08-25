17-летняя Грета Тунберг решила вернуться в школу

Активистка возобновила обучение после годичного перерыва

17-летняя шведская активистка Грета Тунберг заявила, что ее годовой академический отпуск закончен, и теперь она вернется к учебе. Об этом Тунберг сообщила в Twitter.

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"Мой годовой академический отпуск в школе закончился, и так классно чувствовать, что я наконец снова вернусь в школу!", – пишет активистка.

О планах временно приостановить обучение Тунберг сообщила летом 2019 года. Она намеревалась сконцентрироваться на общественной деятельности.

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СПРАВКА. Грета Тунберг стала известна после экопикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

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Наталия Софиенко

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