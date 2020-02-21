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Именем Греты Тунберг назвали улитку - она плохо переносит глобальное потепление

Именем Греты Тунберг назвали улитку - она плохо переносит глобальное потепление - Фото
Грета Тунберг (фото — ЕРА)
21.02.2020, 11:28

Сraspedotropis gretathunbergae вряд ли переживут экстремальные перепады температуры и засухи, которые прогнозируются из-за изменений климата

Международная группа ученых назвала в честь экоактивистки Греты Тунберг новый вид улиток из семейства циклофорид. Об этом они сообщили в исследовании, опубликованном в Biodiversity Data Journal.

Новый вид нашли в Брунее.

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Авторы публикации пишут, что улитки Craspedotropis gretathunbergae очень чувствительны к засухам, экстремальным перепадам температуры и деградации лесов, "что, вероятно, будет проявляться все чаще по мере продолжения изменения климата", и из-за этого вспомнили о Тунберг.

Ученые утверждают, что получили одобрение экоактивистки назвать улитку ее именем: она заявила, что "будет рада". Это нетипично для мира науки: обычно с "оригиналами" никто не советуется и разрешения не спрашивает.

Ранее ее именем назвали новый вид жука.

Тунберг стала известна после экопикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата. 

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