17-летняя Грета Тунберг дала $100 000 на борьбу с пандемией коронавируса

Грета Тунберг (Фото: Zipi/EPA)

17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвовала $100 000 для помощи детям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает AFP.

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"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего", - сказала она.

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Деньги Грета получила как приз от Датского фонда (Danish foundation). Средства будут направлены в ЮНИСЕФ, который пытается поддержать детей, пострадавших от закрытия школ и других проблем из-за карантина.

Особенная поддержка от ЮНИСЕФ оказывается регионам, где отмечаются нехватка продовольствия, проблемы с системой здравоохранения, насилие над детьми и потеря доступа к образованию.

В феврале сообщалось , что благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит $100 млн на борьбу с коронавирусом.

Microsoft Билла Гейтса запустить масштабное производство вакцины получится в течение года. ожидает , что в лучшем случаев течение года. Основные усилия фонда направлены на разработку вакцины. Гейтс

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