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17-летняя Грета Тунберг дала $100 000 на борьбу с пандемией коронавируса

17-летняя Грета Тунберг дала $100 000 на борьбу с пандемией коронавируса - Фото
Грета Тунберг (Фото: Zipi/EPA)
30.04.2020, 10:53

Активистка Грета Тунберг пожертвовала ЮНИСЕФ $100 000 для поддержки детей, которые страдают от пандемии коронавирусной болезни COVID-19

17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвовала $100 000 для помощи детям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает AFP.

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"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего", - сказала она.

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Деньги Грета получила как приз от Датского фонда (Danish foundation). Средства будут направлены в ЮНИСЕФ, который пытается поддержать детей, пострадавших от закрытия школ и других проблем из-за карантина.

Особенная поддержка от ЮНИСЕФ оказывается регионам, где отмечаются нехватка продовольствия, проблемы с системой здравоохранения, насилие над детьми и потеря доступа к образованию.

  • В феврале сообщалось, что благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит $100 млн на борьбу с коронавирусом. 
  • Основные усилия фонда направлены на разработку вакцины. Гейтс ожидает, что в лучшем случае запустить масштабное производство вакцины получится в течение года.

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Марк Сировой
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ЮНИСЕФ Грета Тунберг коронавирус COVID-19
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