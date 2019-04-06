20 американских штатов подали в суд на Трампа

Дональд Трамп (фото - EPA)

20 штатов США подали в суд Калифорнии совместное ходатайство с требованием наложить предварительный судебный запрет на использование президентом Дональдом Трампом средств для возведения стены на границе с Мексикой, пока не будет рассмотрен их коллективный иск. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет об иске коалиции американских штатов от 19 февраля, в котором также содержится жалоба на решение президента ввести режим чрезвычайной ситуации для финансирования строительства стены.

Реклама

Палата представителей Конгресса также подала иск в суд округа Колумбия иск против введения режима чрезвычайной ситуации, заявила спикер Нэнси Пелоси.

"Администрация президента Трампа пренебрегла основополагающим принципом разделения власти и узурпировала законодательную власть, которой в соответствии с конституцией наделен Конгресс", - говорится в иске.