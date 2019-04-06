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06.04.2019, 13:55

20 американских штатов подали в суд на Трампа

20 американских штатов подали в суд на Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

20 штатов США и Палата представителей Конгресса подали в суд на президента Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой

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20 штатов США подали в суд Калифорнии совместное ходатайство с требованием наложить предварительный судебный запрет на использование президентом Дональдом Трампом средств для возведения стены на границе с Мексикой, пока не будет рассмотрен их коллективный иск. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет об иске коалиции американских штатов от 19 февраля, в котором также содержится жалоба на решение президента ввести режим чрезвычайной ситуации для финансирования строительства стены.

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Палата представителей Конгресса также подала иск в суд округа Колумбия иск против введения режима чрезвычайной ситуации, заявила спикер Нэнси Пелоси.

"Администрация президента Трампа пренебрегла основополагающим принципом разделения власти и узурпировала законодательную власть, которой в соответствии с конституцией наделен Конгресс", - говорится в иске.

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Теги: дональд трамп
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