На фоне решения грузинских властей о возобновлении авиасообщения со страной-террористкой Россией, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко вновь напомнил, что 20% территории Грузии находятся под российской оккупацией. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

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"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия принимает российские авиалинии и отправляет свои собственные в Москву. В то время как 20% грузинской территории остаются безнаказанно оккупированными Россией", – написал он.

Николенко добавил, что "Кремль, безусловно, будет в восторге от такого результата".

СПРАВКА. 10 мая российский диктатор



Издание "Эхо Кавказа" сообщило, что 16 мая, в день возобновления авиасообщения с Россией, состоится первая из запланированных акций протеста. Лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштария призвала единомышленников собраться 19 мая на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси. . 10 мая российский диктатор Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, действовавший с 2019 года. 15 мая Грузия дала добро на возобновление полетов из РФ. 16 мая Агентство гражданской авиации Грузии разрешило еще одной авиакомпании совершать регулярные рейсы в Россию.Издание "Эхо Кавказа" сообщило, что 16 мая, в день возобновления авиасообщения с Россией, состоится первая из запланированных акций протеста. Лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштария призвала единомышленников собраться 19 мая на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.

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