UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"20% Грузии оккупировано Россией". МИД о возобновлении авиасообщения между странами

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 17:06
Олег Николенко (Фото: Facebook чиновника)

На фоне решения грузинских властей о возобновлении авиасообщения со страной-террористкой Россией, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко вновь напомнил, что 20% территории Грузии находятся под российской оккупацией. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия принимает российские авиалинии и отправляет свои собственные в Москву. В то время как 20% грузинской территории остаются безнаказанно оккупированными Россией", – написал он.

Николенко добавил, что "Кремль, безусловно, будет в восторге от такого результата".

СПРАВКА. 10 мая российский диктатор Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, действовавший с 2019 года. 15 мая Грузия дала добро на возобновление полетов из РФ. 16 мая Агентство гражданской авиации Грузии разрешило еще одной авиакомпании совершать регулярные рейсы в Россию.

Издание "Эхо Кавказа" сообщило, что 16 мая, в день возобновления авиасообщения с Россией, состоится первая из запланированных акций протеста. Лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштария призвала единомышленников собраться 19 мая на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.

Читайте также: МИД об отношениях действующей власти Грузии и России: В соглашении с дьяволом побеждает дьявол

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаГрузияавиасообщениеолег николенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 