28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск

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Eurostat информирует о том, что в 2018 году 28,3% европейцев не смогли позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома. Об этом говорится на сайте Eurostat.

"Для множества европейцев, лето означает каникулы и путешествия. Тем не менее, в 2018 году 28,3% европейцев старше 16 лет не смогли позволить себе еженедельный отдых вдали от дома", - пишет Eurostat.

Наибольшее количество лиц, которые не могут поехать в заграничный ежегодный недельный отпуск живет в Румынии - 58,9%, Хорватии - 51,3%, Греции - 51%, Кипре - 51%.

Наименьшее количество проживает в Люксембурге - 10,9% и Швеции - 9,7%.

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В Eurostat отмечают, что за последние 5 лет наибольшее падение количества жителей, неспособных позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома, зафиксировали в Польше (26% с 2013 года до 34,6% в 2018 году).

Греция стала единственным европейским государством, где доля лиц увеличилась за тот же пятилетний период на 2% до 51,0% в 2018 году.

Ранее стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в августе.