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Выходные в августе: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в августе: сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: unsplash.com
29.07.2019, 10:08

В предпоследнюю неделю августа - три выходных дня подряд - 24, 25, 26 августа

В августе 2019 года украинцы будут отдыхать десять дней.

Согласно ст.73 Кодекса законов о труде будет дополнительный выходной – 26 августа, поскольку 24 августа - День Независимости Украины, который выпадает на субботу.

Соответственно в августе украинцы будут отдыхать десять дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 августа.

Таким образом,  с пятидневной рабочей неделей - десять выходных дней и 21 рабочий. 

10 января 2019 года Кабинет министров утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными.

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отдых день независимости украины выходные в августе
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