Выходные в августе: сколько дней будут отдыхать украинцы

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В августе 2019 года украинцы будут отдыхать десять дней.

Согласно ст.73 Кодекса законов о труде будет дополнительный выходной – 26 августа, поскольку 24 августа - День Независимости Украины, который выпадает на субботу.

Соответственно в августе украинцы будут отдыхать десять дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 августа.

Таким образом, с пятидневной рабочей неделей - десять выходных дней и 21 рабочий.

10 января 2019 года Кабинет министров утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными.