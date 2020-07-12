$6 млрд за неделю. Бывшая жена Безоса стала самой багатой женщиной США – Forbes

Маккензи Безос стала богатейшей женщиной США после роста акций Amazon. Богаче ее в мире только наследница L`Oreal Франсуаза Беттенкур Мейерс

Маккензи Безос, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной США. Об этом сообщает Forbes.

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После развода в июле 2019-го женщина стала собственницей 25% акций компании. На прошлой неделе акции выросли в цене на 10% - размер ее состояния увеличился почти на $6.1 млрд и составил $62.3 млрд.

Таким образом она обогнала в списке богатейших женщин США Элис Уолтон, дочь основателя сети супермаркетов Walmart.

При этом богатейшей женщиной мира остается наследница L`Oreal Франсуаза Беттенкур Мейерс. Ее состояние превышает $64 млрд. Аналитики считают, что акции Amazon продолжат расти - и Безос в ближайшее время может сместить Беттенкур Мейерс с лидирующей позиции.

После развода в июле в июле 2019-го Маккензи Безос стала собственницей 25% акций Amazon , которые на тот момент стоили $ 3 6 млрд. За год их стоимость взлетела почти в два раза.

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Марк Сировой

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