Администрация Байдена месяц пыталась установить контакт с Северной Кореей – Reuters

С середины февраля администрация президента США Джо Байдена пыталась "через различные дипломатические каналы" связаться с представителями Северной Кореи, в частности, с миссией Пхеньяна ООН, но пока ответа нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

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Вашингтон, говорится в сообщении, предпринимал попытки связаться с правительством КНДР "по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке": "На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна".

Представитель администрации Байдена уточняет, что между США и КНДР активный диалог не ведется более года, несмотря на попытки Вашингтона.

Сейчас у Байдена проводят "всеобъемлющий обзор политики после взаимодействия 45-го президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном", который будет завершен "в ближайшие недели".

12 июня 2018-го Трамп и Ким впервые встретились в Сингапуре.

28 февраля 2019 года после двухдневного саммита США-КНДР в Ханое Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив переговоры.

30 июня 2019 года Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи с КНДР, где встретился с Кимом. Тот пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Он согласился, став первым в истории главой США, посетившим КНДР. Позже в тот же день Трамп заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о восстановлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме, назвав встречу "великим днем ​​для всего мира". Но с тех пор дальнейшего прогресса в ядерном разоружении КНДР достигнуто не было.

Владислав Сердюк

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